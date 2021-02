Draghi e Gentiloni alzano la voce in Europa sui vaccini. Verso l’autarchia produttiva (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mario Draghi non si ferma. E nella lotta contro il Covid incalza con l’Europa, chiedendo maggiore rigore affinché le aziende farmaceutiche rispettino le consegne previste. È quanto è emerso nel corso del summit Ue di ieri (ovviamente in videoconferenza), dove tutti hanno convenuto nell’urgenza di accelerare sui vaccini penalizzando le big pharma inadempienti sulle forniture. vaccini IN Europa PROCEDONO A RILENTO Il mese scorso Bruxelles aveva già introdotto un meccanismo per bloccare le spedizioni da parte di società che si ritiene non stiano rispettando gli obblighi di consegna Verso l’Ue. Ma le attività di immunizzazione continuano a procedere a rilento, con una media di vaccinazione ben al di sotto, ad esempio, di Stati Uniti e Regno Unito. Secondo i recenti dati divulgati dal ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Marionon si ferma. E nella lotta contro il Covid incalza con l’, chiedendo maggiore rigore affinché le aziende farmaceutiche rispettino le consegne previste. È quanto è emerso nel corso del summit Ue di ieri (ovviamente in videoconferenza), dove tutti hanno convenuto nell’urgenza di accelerare suipenalizzando le big pharma inadempienti sulle forniture.INPROCEDONO A RILENTO Il mese scorso Bruxelles aveva già introdotto un meccanismo per bloccare le spedizioni da parte di società che si ritiene non stiano rispettando gli obblighi di consegnal’Ue. Ma le attività di immunizzazione continuano a procedere a rilento, con una media di vaccinazione ben al di sotto, ad esempio, di Stati Uniti e Regno Unito. Secondo i recenti dati divulgati dal ...

Radio1Rai : ??A Bruxelles nessuna pregiudiziale su Conte II, governo con orientamento europeo. Ora però autorevolezza #Draghi pu… - Capezzone : Su @atlanticomag @Musso___ sui rischi di “no” (“nein”) a cui Draghi va incontro in Europa. Gli argomenti di… - NicolaPorro : La vera partita, #Draghi se la gioca all’estero. In casa, c’è una nostra vecchia conoscenza che punta a disseminare… - cpetacci : RT @laperlaneranera: @AdrianaBravi1 @YouTube Da Ascoltare ATTENTAMENTE, e ripostare all'infinito, per comprendere appieno la nomina di Drag… - PolAlberto : L’Italia con la politica di renzi è stata marchiata come la nazione di pulcinella quindi o Conte o draghi o il padr… -