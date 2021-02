Coronavirus, oltre 30.000 nuovi casi. Castex: “In metà dei casi è la variante inglese” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovo picco di Coronavirus in Francia. Le aree più colpite sono la Mosella, Dunkerque e la Costa Azzurra. Adesso Parigi teme per la riapertura delle scuole a fine Febbraio Il Coronavirus torna a spaventare la Francia con numeri che non si vedevano dallo scorso Novembre. Ieri sono stati oltre 30mila i nuovi casi accertati, seimila in più in un giorno solo. Secondo il Primo Ministro Jean Castex, la metà dei nuovi casi è da imputare alla variante inglese. Finora la Francia non ha introdotto nuovi lockdown, nella speranza che il coprifuoco introdotto il 15 Dicembre potesse contenere i contagi, ma non ha funzionato. A causare la recrudescenza dei contagi ... Leggi su zon (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovo picco diin Francia. Le aree più colpite sono la Mosella, Dunkerque e la Costa Azzurra. Adesso Parigi teme per la riapertura delle scuole a fine Febbraio Iltorna a spaventare la Francia con numeri che non si vedevano dallo scorso Novembre. Ieri sono stati30mila iaccertati, seimila in più in un giorno solo. Secondo il Primo Ministro Jean, ladeiè da imputare alla. Finora la Francia non ha introdottolockdown, nella speranza che il coprifuoco introdotto il 15 Dicembre potesse contenere i contagi, ma non ha funzionato. A causare la recrudescenza dei contagi ...

