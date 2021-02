Controlli nelle ‘aree sensibili’ del V Municipio: il prezioso aiuto di Condor il cane antidroga (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel V Municipio gli arresti da parte della Polizia di Stato sono davvero all’ordine del giorno: l’ultimo arriva per uno spacciatore del Prenestino, trovato con 4 ‘panetti’ di fumo. Era da tempo che gli investigatori del Distretto Prenestino tenevano sott’occhio un 43enne romano, già arrestato in precedenza per spaccio. Un pomeriggio, dopo averlo notato mentre si aggirava con fare sospetto nel suo palazzo lo hanno fermato e controllato. L’aiuto di Condor, uno dei cani antidroga della Questura, è stato fondamentale: è stato lui a rinvenire una busta con 4 etti di hashish, nascosti dal 43enne. Leggi anche: Piazza di spaccio alle porte di Roma: arrestati due pusher giovanissimi L’arresto di questo pusher è solo l’ultimo risultato di una lunga serie, raggiunto grazie all’intensificazione dei Controlli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nel Vgli arresti da parte della Polizia di Stato sono davvero all’ordine del giorno: l’ultimo arriva per uno spacciatore del Prenestino, trovato con 4 ‘panetti’ di fumo. Era da tempo che gli investigatori del Distretto Prenestino tenevano sott’occhio un 43enne romano, già arrestato in precedenza per spaccio. Un pomeriggio, dopo averlo notato mentre si aggirava con fare sospetto nel suo palazzo lo hanno fermato e controllato. L’di, uno dei canidella Questura, è stato fondamentale: è stato lui a rinvenire una busta con 4 etti di hashish, nascosti dal 43enne. Leggi anche: Piazza di spaccio alle porte di Roma: arrestati due pusher giovanissimi L’arresto di questo pusher è solo l’ultimo risultato di una lunga serie, raggiunto grazie all’intensificazione dei...

