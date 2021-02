"Continua la 'struttura' Conte". Fuga di notizie sul Dpcm: aumentano le chiusure, Pasqua blindata (Di venerdì 26 febbraio 2021) La “struttura Giuseppe Conte” Continua come prima. Ne è convinto Claudio Borghi, che ha risposto a un utente che gli faceva notare che anche con Mario Draghi è tornata “l'odiosa e reiterata circolazione delle bozze". “Eh caro mio - ha replicato il deputato della Lega - questa è tutta la struttura Giuseppi che Continua come prima. Vediamo se Draghi riuscirà a smantellarla. La nomina oggi di Curcio alla Protezione Civile (leggi: Cts) sembra essere il passo nella giusta direzione”. Fatto sta che subito è circolata una prima bozza di quelle che potrebbero essere le misure previste nel nuovo Dpcm, che sarà valido dal 6 marzo fino al 6 aprile. La principale novità rispetto al decreto firmato da Conte è che in zona rossa saranno chiusi anche i barbieri e i parrucchieri, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) La “Giuseppecome prima. Ne è convinto Claudio Borghi, che ha risposto a un utente che gli faceva notare che anche con Mario Draghi è tornata “l'odiosa e reiterata circolazione delle bozze". “Eh caro mio - ha replicato il deputato della Lega - questa è tutta laGiuseppi checome prima. Vediamo se Draghi riuscirà a smantellarla. La nomina oggi di Curcio alla Protezione Civile (leggi: Cts) sembra essere il passo nella giusta direzione”. Fatto sta che subito è circolata una prima bozza di quelle che potrebbero essere le misure previste nel nuovo, che sarà valido dal 6 marzo fino al 6 aprile. La principale novità rispetto al decreto firmato daè che in zona rossa saranno chiusi anche i barbieri e i parrucchieri, che ...

borghi_claudio : @nomenomen9 Eh caro mio, questa è tutta la struttura giuseppi che continua come prima. Vediamo se Draghi riuscirà a… - riccardosanna14 : RT @borghi_claudio: @nomenomen9 Eh caro mio, questa è tutta la struttura giuseppi che continua come prima. Vediamo se Draghi riuscirà a sma… - Emrys77 : RT @borghi_claudio: @nomenomen9 Eh caro mio, questa è tutta la struttura giuseppi che continua come prima. Vediamo se Draghi riuscirà a sma… - gatasch : RT @borghi_claudio: @nomenomen9 Eh caro mio, questa è tutta la struttura giuseppi che continua come prima. Vediamo se Draghi riuscirà a sma… - andvaccaro : RT @Libero_official: Sarà una Pasqua blindata, con restrizioni addirittura maggiori rispetto a quelle previste da #Conte: ecco la bozza del… -