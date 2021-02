Cessione Inter | tra Bc Partners e nuovi compratori | due strade da percorrere

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il gruppo Suning e la famiglia Zhang tengono in bilico il futuro societario dell’Nella giornata di ieri è arrivata la notizia delladel 20-25% delle quote di Suning.com ad Alibaba. Un affare che potrebbe preoccupare anche l’, anche se i nerazzurri sono sotto il controllo di Suning Holdings Group. Resta comunque aperta l’ipotesicon la famiglia Zhang che ha sempre di fronte due. Quella dellaquanto prima, con Bcsempre in pole position. Anche se, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe anche comparire all’improvviso un nuovo compratore fino a questo momento rimasto nell’ombra e con buone entrature politiche in Cina. Ci sarebbe poi la strada dell’attesa e del business, dove tornerebbe d’attualità la linea di credito ...

grifopolo : RT @TuttoMercatoWeb: La Stampa: 'Inter, più vicina la cessione a BCPartners ma Zhang sogna di restare fino allo scudetto' - TuttoMercatoWeb : La Stampa: 'Inter, più vicina la cessione a BCPartners ma Zhang sogna di restare fino allo scudetto' - fcin1908it : CdS – Suning vende e l’Inter? Zhang può accelerare la cessione, ma c’è un altro scenario - Mediagol : Prima Pagina, Tuttosport: “Inter ore sul filo. Toro ore da incubo. Suning cambia padrone, vicina la cessione del cl… - infoitsport : EDICOLA TS / Inter, ore sul filo. Suning cambia padrone: vicina la cessione del club -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Inter

Ecco perché, se non dovesse giungere alcun accordo sulladel club, l a famiglia Zhang guiderà l'a filo di gas fino al termine della stagione , onorando le scadenze, per poi tuffarsi ...... fra emergenza stipendi e trattative didel club. All'emergenza per il virus si ... La prima: il gruppo Alibaba di Jack Ma è pronto a prendere il controllo del gruppo proprietario dell'. La ...Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della cessione del 20-25% delle quote di Suning.com ad Alibaba. Un affare che potrebbe preoccupare anche l’Inter, anche se i nerazzurri sono sotto il ...E’ vero: c’è uno Scudetto da conquistare e da portare a casa il prima possibile ma, certamente, questo non può e non deve essere l’unico campo su cui l’Inter deve lavorare. La crisi di liquidità, unit ...