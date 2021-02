Borsa, crollo a Tokyo: l'indice Nikkei cede il 4% (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tonfo della Borsa di Tokyo nell'ultima seduta della settimana. La Piazza nipponica chiude infatti in sostenuto ribasso con l'indice Nikkei che segna una flessione del 3,99% a quota 28.966 punti. A ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tonfo delladinell'ultima seduta della settimana. La Piazza nipponica chiude infatti in sostenuto ribasso con l'che segna una flessione del 3,99% a quota 28.966 punti. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa crollo Borsa, crollo a Tokyo: l'indice Nikkei cede il 4% Tonfo della Borsa di Tokyo nell'ultima seduta della settimana. La Piazza nipponica chiude infatti in sostenuto ribasso con l'indice Nikkei che segna una flessione del 3,99% a quota 28.966 punti. A pesare sul ...

Borsa: Tokyo, apertura in calo ( - 1,35%) La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in calo, seguendo l'ampia correzione degli ...31, perdendo 407 punti, con le vendite che si concentrano sulla tecnologia in seguito al crollo del ...

Borse, crollo a Tokyo: il listino cede il 4% in chiusura Il Sole 24 ORE Borse nervose: Treasury ai massimi da un anno, tonfo Wall Street. Nasdaq -3,5% Scambi segnati dal forte rialzo dei tassi sui governativi. L'Italia ne fa le spese più di altri, con lo spread tornato al di sopra della “soglia psicologica” dei 100 punti (sui livelli dell’incarico d ...

