Barbara D’Urso, UFFICIALE: un suo programma viene chiuso. L’annuncio di Mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) Un noto programma di Barbara D’Urso è pronto a chiudere i battenti. L’annuncio da parte di Mediaset conferma le indiscrezioni che sono circolate negli ultimi giorni. Di seguito tutti i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 febbraio 2021) Un notodiè pronto a chiudere i battenti.da parte diconferma le indiscrezioni che sono circolate negli ultimi giorni. Di seguito tutti i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - Tranviereincaz1 : RT @Misurelli77: A #propagandalive hanno messo il cartonato di Carmelito Zingaretti in mezzo a quello di Barbara D'Urso e Concita De Gregor… - _Sara10__ : RT @JoMarch__: Alessia Marcuzzi, Barbara D'Urso e Ilary Blasi non avrebbero mai permesso un massacro del genere a Dayane. Oggi il @GrandeFr… -