Assolombarda: entra nel vivo la corsa per la presidenza, in 17 firmano per Spada (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - entra nel vivo la corsa per la presidenza di Assolombarda, la prima dopo che l'associazione degli imprenditori si è fusa con Lodi e Pavia e che avendo già inglobato gli imprenditori di Monza e Brianza conta oggi 6800 soci. I candidati sono due, Alessandro Spada, subentrato a Carlo Bonomi che ha lasciato l'incarico per assumere quello di presidente di Confindustria nazionale e Alessandro Enginoli che nel 2007 ha fondato Biostrada. A quanto apprende l'Adnkronos Spada avrebbe già l'appoggio di 17 nomi di industriali, manager e imprenditori che hanno raccolto in una lettera le firme per presentare la sua candidatura. Nomi di peso, legati a gruppi e società nazionali e internazionali, da Pirelli a Mediaset, da Mapei a Bracco, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) -nellaper ladi, la prima dopo che l'associazione degli imprenditori si è fusa con Lodi e Pavia e che avendo già inglobato gli imprenditori di Monza e Brianza conta oggi 6800 soci. I candidati sono due, Alessandro, subto a Carlo Bonomi che ha lasciato l'incarico per assumere quello di presidente di Confindustria nazionale e Alessandro Enginoli che nel 2007 ha fondato Biostrada. A quanto apprende l'Adnkronosavrebbe già l'appoggio di 17 nomi di industriali, manager e imprenditori che hanno raccolto in una lettera le firme per presentare la sua candidatura. Nomi di peso, legati a gruppi e società nazionali e internazionali, da Pirelli a Mediaset, da Mapei a Bracco, ...

TV7Benevento : Assolombarda: entra nel vivo la corsa per la presidenza, in 17 firmano per Spada... -