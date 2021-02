Alitalia, al via incontro al Mise (Di venerdì 26 febbraio 2021) Al via al ministero dello Sviluppo economico l’incontro sull’emergenza Alitalia tra il titolare del dicastero Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini, e i rappresentanti del ministero dell’Economia, il capo di gabinetto, Giuseppe Chine’ e i direttori generali, Alessandro Rivera e Filippo Giansante. Martedì il commissario straordinario della compagnia in amministrazione straordinaria, Giuseppe Leogrande, nel corso dell’incontro con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl ha annunciato che gli stipendi di febbraio sarebbero stati pagati in ritardo. Anche a dicembre le retribuzioni erano state pagate in ritardo, il 31 invece del 27, così come la tredicesima. A gennaio invece il pagamento è stato puntuale. Ieri sempre Leogrande ha comunicato che gli stipendi di febbraio dei dipendenti di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Al via al ministero dello Sviluppo economico l’sull’emergenzatra il titolare del dicastero Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini, e i rappresentanti del ministero dell’Economia, il capo di gabinetto, Giuseppe Chine’ e i direttori generali, Alessandro Rivera e Filippo Giansante. Martedì il commissario straordinario della compagnia in amministrazione straordinaria, Giuseppe Leogrande, nel corso dell’con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl ha annunciato che gli stipendi di febbraio sarebbero stati pagati in ritardo. Anche a dicembre le retribuzioni erano state pagate in ritardo, il 31 invece del 27, così come la tredicesima. A gennaio invece il pagamento è stato puntuale. Ieri sempre Leogrande ha comunicato che gli stipendi di febbraio dei dipendenti di ...

