Ultimi due giorni di "Fuoco" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mancano due giorni per la Yacht Declaration e poi si potrà fare ben poco per migliorare Luna Rossa giorni frenetici alla base Italiana ad Auckland, incessanti briefing, giri di video-collegamenti e telefonate internazionali. La barca una volta dichiarata e messa nelle mani degli stazzatori, lunedì 01/03/2021, non si potrà più cambiare per tutto il periodo dell'America's Cup. Diciamo subito che se non ci portiamo vicini in termini di velocità, solo con condizioni meteo favorevoli ( dai 12 km/h in giù di vento ) potremmo giocarcela ad armi pari. Il sogno continua e i tifosi nel mondo non vedono l'ora di guardare le prossime regate di fantastico Team Italiano. Luna Rossa, uscita dal porto di Auckland per l'allenamento odierno !!!

