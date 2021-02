Ultime Notizie Roma del 25-02-2021 ore 18:10 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno oggi l’incontro come in vista dei prossimi provvedimenti per l’emergenza covid all’incontro in video conferenza hanno partecipato il ministro per l’autonomia germine quello della Salute Roberto Speranza presenti anche il Presidente dell’Associazione come quello dell’unione delle province Gelmini ha annunciato che per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche le chiusure non entreranno più in vigore di domenica Mah di lunedì resta il sistema a fasce L’obiettivo è evitare il lockdown generalizzato già domani sarà consegnato la prima bozza del prossimo dpcm si lavora ad una graduale riapertura dei luoghi di cultura che dopo 4 settimane di stabilire il numero dei nuovi casi di covid nella scorsa settimana si registra un’inversione di tendenza con un incremento che a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno oggi l’incontro come in vista dei prossimi provvedimenti per l’emergenza covid all’incontro in video conferenza hanno partecipato il ministro per l’autonomia germine quello della Salute Roberto Speranza presenti anche il Presidente dell’Associazione come quello dell’unione delle province Gelmini ha annunciato che per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche le chiusure non entreranno più in vigore di domenica Mah di lunedì resta il sistema a fasce L’obiettivo è evitare il lockdown generalizzato già domani sarà consegnato la prima bozza del prossimo dpcm si lavora ad una graduale riapertura dei luoghi di cultura che dopo 4 settimane di stabilire il numero dei nuovi casi di covid nella scorsa settimana si registra un’inversione di tendenza con un incremento che a ...

fanpage : L’Abruzzo alle prese con la terza ondata, variante inglese è 70% dei positivi - fanpage : Coronavirus a Brescia, contagi raddoppiati in un giorno - sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 613 nuovi casi (6.8 % dei tamponi) in Sicilia di cui 69 a Messina) è stato pubblic… - paoloangeloRF : Coronavirus, ultime notizie. In Italia quasi 20mila casi con record tamponi (353.704) e 308 morti - Il Sole 24 ORE… -