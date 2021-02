Tragedia per Alisson: il padre muore affogato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il portiere del Liverpool, Alisson Becker, è stato colpito da una improvvisa Tragedia familiare. Nella tarda serata di mercoledì, in Brasile, è stato trovato senza vita il corpo di suo padre, José ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il portiere del Liverpool,Becker, è stato colpito da una improvvisafamiliare. Nella tarda serata di mercoledì, in Brasile, è stato trovato senza vita il corpo di suo, José ...

lucasofri : Le acrobazie per fare un tweet richiesto cercando di trovare qualcosa di sostenibile da dire: acrobazie fallite e f… - pietroraffa : Luca Attanasio aveva vinto il Premio Nassiriya per la pace «per aver contribuito alla realizzazione di progetti uma… - mante : Quando succedono tragedia come quella di oggi spesso siamo costretti a pensare a quanti italiani giovani e incredib… - ETGazzetta : Tragedia per #Alisson (#Liverpool ed ex Roma): il padre muore affogato in #Brasile - zazoomblog : Liverpool tragedia per Alisson: il padre trovato morto in Brasile - #Liverpool #tragedia #Alisson: #padre -