Sanremo 2021, Morgan svela un retroscena sulla canzone di Bugo: "Fu scartata" (Di giovedì 25 febbraio 2021) A un passo dall'inizio della settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021 stanno già spuntando i primi gossip in merito ai protagonisti in gara. Nello specifico, ad animare questi giorni di attesa della messa in onda della prima puntata è stato Morgan, il quale ha lanciato una stoccata contro il suo ex collaboratore e compagno musicale Bugo. Quest'ultimo è stato scelto per esibirsi sul palco dell'Ariston anche quest'anno, a differenza di Marco Castoldi che, invece, è stato fatto fuori dalla kermesse. Per tale ragione, il cantante escluso ha deciso di "vendicarsi" svelando un retroscena sulla canzone del suo ex amico e collega. Scopriamo tutto nel dettaglio. Il retroscena di Morgan sulla ...

