SalvinI | Draghi lavorerà meglio con noi

Leggi su agi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - "Io sono convinto di una cosa: la forza con cui il premiersi troveràa lavorare, saremo noi", sostiene in un colloquio con il Corriere della Sera il segretario del Carroccio Matteo, secondo cui "badiamo al sodo, questo governo nasce per fronteggiare la crisi economica e sanitaria "e quindi "non voglio polemizzare", aggiunge. Quanto ai sottosegretari, al momento del colloquio con il quotidiano non ancora ufficiali,dice anche: "Sono quelli che avrei voluto io. Anche perché mi creda: come già riguardo ai ministri, io mi sono concentrato sui temi". Ma poi nel passare in rassegna i nomi commenta: "Avevo chiesto la sicurezza e al Viminale abbiamo Nicola Molteni, che già aveva fatto benissimo. Ci interessa lo sblocco dei cantieri e alle Infrastrutture abbiamo Alessandro Morelli, che ...