Rai, Salini: «Faremo azioni legali contro Striscia. Volti Mediaset a Sanremo? Non è la prima volta» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fabrizio Salini “Non ho assolutamente mollato, mancano ancora quattro mesi a questa consiliatura“. Fabrizio Salini non lascia le redini. Anche nel periodo conclusivo del suo mandato, l’AD Rai intende restare saldamente sul cavallo di Viale Mazzini. Lo ha ribadito anche nel lungo intervento tenuto ieri sera in Commissione di Vigilanza. “Intendo contribuire alla crescita dell’azienda anche in questa ultima fase” ha detto, elencando i risultati economici ottenuti con la politica dei risparmi avviata per preservare le casse del servizio pubblico. Il budget 2021 – ha spiegato il top manager ai parlamentari – “prevede importanti interventi di razionalizzazione dei costi operativi per altri 70 milioni di euro. E, nel biennio 2020/2021, la Rai prevede di conseguire ben 180 milioni di risparmi“. Il risultato netto di budget 2021 (-57 milioni di euro) è in ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fabrizio“Non ho assolutamente mollato, mancano ancora quattro mesi a questa consiliatura“. Fabrizionon lascia le redini. Anche nel periodo conclusivo del suo mandato, l’AD Rai intende restare saldamente sul cavallo di Viale Mazzini. Lo ha ribadito anche nel lungo intervento tenuto ieri sera in Commissione di Vigilanza. “Intendo contribuire alla crescita dell’azienda anche in questa ultima fase” ha detto, elencando i risultati economici ottenuti con la politica dei risparmi avviata per preservare le casse del servizio pubblico. Il budget 2021 – ha spiegato il top manager ai parlamentari – “prevede importanti interventi di razionalizzazione dei costi operativi per altri 70 milioni di euro. E, nel biennio 2020/2021, la Rai prevede di conseguire ben 180 milioni di risparmi“. Il risultato netto di budget 2021 (-57 milioni di euro) è in ...

ADGInforma : Mancano quattro mesi alla fine della sua avventura al settimo piano. ?? - livelifeVale : RT @GiusCandela: L'ad della Rai Salini ha annunciato in Vigilanza azioni legali contro #striscialanotizia. - Patty_LAbbate : Puntare su risorse interne e tutela dei dipendenti in Rai. Sono le richieste che, con i componenti del MoVimento 5… - Bob6Rock : RT @GiusCandela: L'ad della Rai Salini ha annunciato in Vigilanza azioni legali contro #striscialanotizia. - tvblogit : Salini: “Azione legale della Rai contro Striscia la notizia” -