Pistoia, sindaco toglie le panchine ai vecchietti per non farli assembrare (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pistoia, 25 feb – I vecchietti del paese non mantengono la distanza anti Covid, allora il sindaco gli leva le panchine. Succede a Quarrata, comune di 26.800 abitanti in provincia di Pistoia, dove il primo cittadino Marco Mazzanti ha deciso di intervenire, tramite un pesante colpo di mano, per porre fine al problema degli assembramenti: via le panchine dalla piazza principale del comune. Lo riporta L'Arno. Il colpo di mano del sindaco «Stamattina gli operai del Comune hanno svitato e rimosso le panchine (13 in tutto) presenti in piazza Risorgimento». E' lo stesso Mazzanti a spiegarlo in un post su Facebook. «Stiamo assistendo ad un aumento repentino dei casi di Covid19: nell'arco di un mese siamo passati dai 27 casi covid in isolamento domiciliare

