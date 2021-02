Parità di genere, Coop lancia 'Close the Gap. Riduciamo le differenze' (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Secondo il Global Gender Gap Index, sui temi dell'equità di genere il nostro Paese figura al 76esimo posto tra i 153 censiti e al 17esimo sui 20 dell'Europa Occidentale (peggio di noi solo Grecia, Malta e Cipro). E la pandemia ha aggravato la situazione: secondo Istat, dei 101.000 posti di lavoro persi a dicembre 2020, 99.000 erano femminili. A fronte di questi dati, Coop scende in campo con la campagna “Close the Gap - Riduciamo le differenze”, azioni e impegni per promuovere la Parità di genere femminile e combattere le disParità. Coinvolte tutte le Cooperative di consumatori, i dipendenti, i soci e i fornitori di prodotto a marchio. Coop è un grande datore di lavoro femminile: il 70% dei suoi 55.000 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Secondo il Global Gender Gap Index, sui temi dell'equità diil nostro Paese figura al 76esimo posto tra i 153 censiti e al 17esimo sui 20 dell'Europa Occidentale (peggio di noi solo Grecia, Malta e Cipro). E la pandemia ha aggravato la situazione: secondo Istat, dei 101.000 posti di lavoro persi a dicembre 2020, 99.000 erano femminili. A fronte di questi dati,scende in campo con la campagna “the Gap -le”, azioni e impegni per promuovere ladifemminile e combattere le dis. Coinvolte tutte leerative di consumatori, i dipendenti, i soci e i fornitori di prodotto a marchio.è un grande datore di lavoro femminile: il 70% dei suoi 55.000 ...

ItaliaViva : Italia Viva si propone nel contesto italiano in linea Renew Europe, come un partito riformista, liberale e democrat… - elenabonetti : Parità di genere, empowerment femminile, contrasto alla violenza contro le donne. Ne ho parlato in questa intervist… - elenabonetti : La parità di genere è scelta necessaria per le politiche dell’Europa e degli Stati membri. Intervenendo all’incontr… - scarci : Coop rilancia la parità di genere uomo-donna e chiede la riduzione dell’Iva sugli assorbenti - Mark_Up_ : RT @Mark_Up_: Il manifesto di #CloseTheGapCoop: 4 azioni per ridurre il gap di genere ?? una vera parità di genere ?? per cambiare cultura ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Parità genere Copioli "Spazio alle donne, Marini e Bastianini sorprese in MotoGp" Oltre per l'aspetto agonistico e organizzativo, la Federmoto si distingue anche per la grande sensibilità al tema della parità di genere, coinvolgendo le donne in ambito 'politicò e stanziando ...

"La promozione culturale traghetti l'economia locale" ... i luoghi e le tradizioni, come chiave di una crescita economica sostenibile" con la consapevolezza che "non ci può essere sviluppo senza cultura, istruzione, giustizia sociale, parità di genere...". ...

Governo: Zingaretti, 'Pd porrà rimedio a ferita grave su donne' Affaritaliani.it Oltre per l'aspetto agonistico e organizzativo, la Federmoto si distingue anche per la grande sensibilità al tema delladi, coinvolgendo le donne in ambito 'politicò e stanziando ...... i luoghi e le tradizioni, come chiave di una crescita economica sostenibile" con la consapevolezza che "non ci può essere sviluppo senza cultura, istruzione, giustizia sociale,di...". ...