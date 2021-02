Ora e sempre Resistenza: l'ìAnpi lancia le giornate per il tesseramento 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una iniziativa importante, soprattutto perché il fascismo strisciante non se ne è andato via in questo paese e alimenta la menzogna secondo la quale l'anti - fascismo non avrebbe più senso. Nulla di ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una iniziativa importante, soprattutto perché il fascismo strisciante non se ne è andato via in questo paese e alimenta la menzogna secondo la quale l'anti - fascismo non avrebbe più senso. Nulla di ...

davidefaraone : Prima hanno raccontato che Italia Viva si sarebbe estinta perché i parlamentari avrebbero mollato. Ora dicono che I… - luigidimaio : Dopo la fiducia al Governo Draghi, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese… - VIRGINRINGO : Ok ora e’ vero purtroppo, sei volato in cielo.. Salutami mio fratello Dino e fatti delle belle risate con il Sic e… - yosefalein : ma quant'è brutto non poter uscire dalla propria stanza, io odio chiedere favori agli altri, faccio sempre tutto da solo e ora non posso - 1f6eed3c8c1c4e4 : Per noi della prima ora è sempre stato un orgoglio portarla.... -