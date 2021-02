Non è la D’urso ma sarà Bonolis: Avanti un altro al posto di Live (e in preserale); venerdì repliche di Ciao Darwin (Di giovedì 25 febbraio 2021) Paolo Bonolis Non è la D’urso ma sarà Bonolis il protagonista della primavera di Canale 5. Il conduttore capitolino si approprierà della domenica sera di Canale 5 al posto di Live – Non è la D’urso con Avanti un altro in versione serale, appuntamento celebrativo del decennale del game show che in tornerà anche nel suo tradizionale appuntamento in preserale, da lunedì 8 marzo. Le registrazioni dell’edizione serale sono appena iniziate alla presenza di alcuni ex gieffini vip. La data del debutto dovrebbe essere domenica 11 aprile. E al venerdì, serata inizialmente pensata per Avanti un altro, cosa ci sarà? Sempre Bonolis. Possiamo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 febbraio 2021) PaoloNon è lamail protagonista della primavera di Canale 5. Il conduttore capitolino si approprierà della domenica sera di Canale 5 aldi– Non è laconunin versione serale, appuntamento celebrativo del decennale del game show che in tornerà anche nel suo tradizionale appuntamento in, da lunedì 8 marzo. Le registrazioni dell’edizione serale sono appena iniziate alla presenza di alcuni ex gieffini vip. La data del debutto dovrebbe essere domenica 11 aprile. E al, serata inizialmente pensata perun, cosa ci? Sempre. Possiamo ...

fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - davidemaggio : Non è la D'urso ma sarà Bonolis: Avanti un altro al posto di Live (e in preserale); venerdì repliche di Ciao Darwin - gancillo1 : 'Live non è la D’Urso' verso la chiusura anticipata a causa degli ascolti bassi. Le persone sono stufe della politica. #Zingaretti #DUrso - xlouisbottom : @ZambucoGiusy @distintamente_ Vorrei tanto che Tommaso bestemmiasse ma non per farlo squalificare, per vedere voi c… - alessia2405_ : RT @davidemaggio: Non è la D'urso ma sarà Bonolis: Avanti un altro al posto di Live (e in preserale); venerdì repliche di Ciao Darwin http… -

Ultime Notizie dalla rete : Non D’urso Tv: Zingaretti a D'Urso, 'portato politica vicino alle persone' Affaritaliani.it