La magia di Genova 'rapita' dal caligo, la nebbia che viene dal mare (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per 15 ore la folta nube ha stazionato sulla costa facendo calare sulla città un'atmosfera spettrale, ma si tratta di un fenomeno tipico della Liguria all'inizio della primavera Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per 15 ore la folta nube ha stazionato sulla costa facendo calare sulla città un'atmosfera spettrale, ma si tratta di un fenomeno tipico della Liguria all'inizio della primavera

