La clinica della pelle su Real Time: orari, puntate e streaming (Di giovedì 25 febbraio 2021) La clinica della pelle è un programma tv della categoria Reality che rientra nel filone dei problemi medici sullo stile della Dottoressa Pimple Popper e della clinica del Pus giunto alla seconda stagione. In questo caso – traduzione italiana dell’originale The Bad Skin Clinic – protagonista assoluta è la dermatologa Emma Craythorne che cura pazienti con disturbi della pelle di carattere eccezionale nella studio medico Saint John’s, parte dell’Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londra. La clinica della pelle – orari e Canale La prima stagione è stata trasmessa dal 16 ottobre 2019; la seconda stagione de La clinica ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Laè un programma tvcategoriaity che rientra nel filone dei problemi medici sullo stileDottoressa Pimple Popper edel Pus giunto alla seconda stagione. In questo caso – traduzione italiana dell’originale The Bad Skin Clinic – protagonista assoluta è la dermatologa Emma Craythorne che cura pazienti con disturbidi carattere eccezionale nella studio medico Saint John’s, parte dell’Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londra. Lae Canale La prima stagione è stata trasmessa dal 16 ottobre 2019; la seconda stagione de La...

Antonio24120145 : RT @FabcetFabio: Lombardia. Il mio amico Primario è attualmente in riunione con tutti i Primari della clinica per approntare il piano per l… - NemesiBg : RT @FabcetFabio: Lombardia. Il mio amico Primario è attualmente in riunione con tutti i Primari della clinica per approntare il piano per l… - bepino19 : RT @fabcet: Lombardia. Il mio amico Primario è attualmente in riunione con tutti i Primari della clinica per approntare il piano per la “Te… - Elleenne1 : RT @fabcet: Lombardia. Il mio amico Primario è attualmente in riunione con tutti i Primari della clinica per approntare il piano per la “Te… - girasol44247939 : RT @sara_turetta: Buongiorno da Costel, 13 anni, che viveva davanti ad un bar ma che è stato cacciato dopo il cambio di gestione. È uno de… -