GF Vip, Imma Battaglia furiosa con Dayane (Di giovedì 25 febbraio 2021) Duro attacco di Imma Battaglia contro il Grande Fratello Vip, reo a detta sua di non aver saputo cogliere l’opportunità di parlare di amore arcobaleno, ma di essersi “perso” nella strumentalizzazione e nella manipolazione e nell’abuso del termine amore. In particolare l’attivista lgbt no crede alla storia tra Dayane per Rosalinda. Il Grande Fratello Vip arcobaleno non fa impazzire Imma Battaglia, attivista Lgbt. La moglie di Eva Grimaldi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Duro attacco dicontro il Grande Fratello Vip, reo a detta sua di non aver saputo cogliere l’opportunità di parlare di amore arcobaleno, ma di essersi “perso” nella strumentalizzazione e nella manipolazione e nell’abuso del termine amore. In particolare l’attivista lgbt no crede alla storia traper Rosalinda. Il Grande Fratello Vip arcobaleno non fa impazzire, attivista Lgbt. La moglie di Eva Grimaldi Articolo completo: dal blog SoloDonna

mo_zanotti : #IOSTOCONTOMMASO #TZVIP Imma Battaglia su Dayane e Rosalinda “manipolazione e forzatura” e sul GF Vip “esibizione c… - pairsonnalitesF : Imma Battaglia su Dayane e Rosalinda “manipolazione e forzatura” e sul GF Vip “esibizione ...: ... del Grande Frate… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Imma Battaglia durissima con le Rosmello: Forzatura ed esibizione della cultura gay - #Grande… - pairsonnalitesF : Imma Battaglia: “Non credo al coming out di Dayane Mello, GF Vip patetico”: L'attivista LGBT commenta il coming out… - EireenViolet : Imma Battaglia:“Non credo al coming out di DAY,GF patetico!' Imma se non hai seguito TUTTA la storia delle Rosmello… -