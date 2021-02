Di Maio: “M5S liberale e moderato”. La rabbia dei “duri e puri”. E anche Dessì lascia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb – Il Movimento 5 Stelle perde altri pezzi e sale lo scontento per la svolta “liberale e moderata” decantata da Di Maio – che apre a Conte – ma avversata dai “duri e puri”. E se il senatore Emanuel Dessì lascia dicendo che il M5S non è più la sua casa, Max Bugani, capo staff della “sindaca” di Roma Virginia Raggi, accusa i governisti di aver ridotto il Movimento a una costola di Berlusconi. Bugani contro Di Maio: “Casaleggio ci faceva scandire Berlinguer e ora siamo una costola di Berlusconi” “15 anni di battaglie per diventare una costola di Berlusconi? Un trionfo. Gianroberto Casaleggio in piazza ci fece scandire il nome di Berlinguer, non quello di Luigi (Ciriaco, ndr) De Mita“. Così Max Bugani, volto storico del Movimento, commenta su Facebook il titolo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb – Il Movimento 5 Stelle perde altri pezzi e sale lo scontento per la svolta “e moderata” decantata da Di– che apre a Conte – ma avversata dai “”. E se il senatore Emanueldicendo che il M5S non è più la sua casa, Max Bugani, capo staff della “sindaca” di Roma Virginia Raggi, accusa i governisti di aver ridotto il Movimento a una costola di Berlusconi. Bugani contro Di: “Casaleggio ci faceva scandire Berlinguer e ora siamo una costola di Berlusconi” “15 anni di battaglie per diventare una costola di Berlusconi? Un trionfo. Gianroberto Casaleggio in piazza ci fece scandire il nome di Berlinguer, non quello di Luigi (Ciriaco, ndr) De Mita“. Così Max Bugani, volto storico del Movimento, commenta su Facebook il titolo ...

fattoquotidiano : Di Maio: “Sarei molto felice di un passo avanti di Conte nel M5s. Ora siamo una forza moderata e liberale all’inter… - repubblica : Oggi su Rep: ?? M5S, Di Maio: “Sì a Conte. Ora siamo un Movimento moderato e liberale” [di Annalisa Cuzzocrea] - ignaziocorrao : Dico a #gasparri di non fare lo splendido contro il fu #M5S. Stamattina #DiMaio ha dichiarato che adesso sono “mode… - ale_attardo : RT @IlPrimatoN: Il capo dello staff della Raggi, Bugani contro Di Maio: 'M5S?15 anni di lotte per finire costola di Berlusconi' https://t.… - Castel_Andre : RT @GabrieleCarrer: Al ministero degli Esteri, guidato da Luigi Di Maio (M5S), vanno Marina Sereni (PD) come viceministro e Manlio Di Stefa… -