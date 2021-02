Covid, idea italiana: piante come ‘biofabbriche’ per produrre vaccini e anticorpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) MILANO – Un team di ricercatori di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), dell’Università di Verona e Viterbo, del Cnr e dell’Iss propone di utilizzare le piante come ‘biofabbriche’ per produrre vaccini, anticorpi e prodotti diagnostici contro il Covid, con l’obiettivo di soddisfare la domanda nazionale in modo rapido, efficace e a costi contenuti. L’iniziativa prevede l’utilizzo del Plant Molecular Farming, una piattaforma innovativa ma robusta e già utilizzata in altri Paesi per ottenere biofarmaci. Il progetto è descritto nello studio ‘Plant Molecular Farming as a Strategy Against Covid-19 – The Italian Perspective’, pubblicato sulla rivista internazionale ‘Frontiers in Plant Science’. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) MILANO – Un team di ricercatori di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), dell’Università di Verona e Viterbo, del Cnr e dell’Iss propone di utilizzare le piante come ‘biofabbriche’ per produrre vaccini, anticorpi e prodotti diagnostici contro il Covid, con l’obiettivo di soddisfare la domanda nazionale in modo rapido, efficace e a costi contenuti. L’iniziativa prevede l’utilizzo del Plant Molecular Farming, una piattaforma innovativa ma robusta e già utilizzata in altri Paesi per ottenere biofarmaci. Il progetto è descritto nello studio ‘Plant Molecular Farming as a Strategy Against Covid-19 – The Italian Perspective’, pubblicato sulla rivista internazionale ‘Frontiers in Plant Science’.

mariz963 : RT @dalsenfuggito: quindi le eventuali prossime chiusure partiranno dal lunedì e non dalla domenica. in modo che, a fronte di una situazion… - PellegriniLuisa : RT @dalsenfuggito: quindi le eventuali prossime chiusure partiranno dal lunedì e non dalla domenica. in modo che, a fronte di una situazion… - firewall76 : @umanesimo potrebbe essere un'idea. Comunque su @factanews - usato_di_sicuro : @matteosalvinimi Covid a parte, ma qualche idea di come fermare gli sbarchi? A quanti siamo arrivati al giorno? E s… - 7marj : RT @dalsenfuggito: quindi le eventuali prossime chiusure partiranno dal lunedì e non dalla domenica. in modo che, a fronte di una situazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid idea Zaia dimentica che Salvini spinge per le riaprire tutto: 'Il virus si sta diffondendo in maniera repentina e allora...' ... ha rimarcato che "serve una nuova campagna di comunicazione contro il Covid". "Oggi" ha ... ha ribadito il governatore del Veneto spiegando che "non può passare l'idea che i cittadini hanno '...

E se Alitalia acquistasse una quota di un vettore europeo? Che però, con la crisi covid, sono impossibilitati ad effettuare acquisizioni. Ecco allora l'idea inversa: usare i soldi stanziati dal governo per permettere ad Alitalia di comprare una quota di un ...

Covid, idea italiana: piante che producono vaccini e anticorpi Redattore Sociale Covid, idea italiana: piante che producono vaccini e anticorpi Un team di ricercatori di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), dell'Università di Verona e Viterbo, del Cnr e dell'Iss propone di utilizzare ...

Calcio: Covid, rinviata Torino-Sassuolo È ufficiale il rinvio di Torino-Sassuolo: la partita del Grande Torino in programma domani, venerdì 26 febbraio, sarà recuperata mercoledì 17 marzo. Lo rende noto la Lega Nazionale Professionisti Seri ...

... ha rimarcato che "serve una nuova campagna di comunicazione contro il". "Oggi" ha ... ha ribadito il governatore del Veneto spiegando che "non può passare l'che i cittadini hanno '...Che però, con la crisi, sono impossibilitati ad effettuare acquisizioni. Ecco allora l'inversa: usare i soldi stanziati dal governo per permettere ad Alitalia di comprare una quota di un ...Un team di ricercatori di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), dell'Università di Verona e Viterbo, del Cnr e dell'Iss propone di utilizzare ...È ufficiale il rinvio di Torino-Sassuolo: la partita del Grande Torino in programma domani, venerdì 26 febbraio, sarà recuperata mercoledì 17 marzo. Lo rende noto la Lega Nazionale Professionisti Seri ...