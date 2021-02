Covid a scuola, registrato contagio da variante inglese: chiuso il plesso (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un nuovo contagio da coronavirus, in veste della variante inglese, ha costretto il plesso scolastico Marconi di San Giorgio a Cremano alla chiusura. Le lezioni proseguiranno dunque con la Didattica a Distanza. Lezioni in presenza sospese nel plesso ‘Marconi’ dell’istituto comprensivo Massimo Troisi in via Salvator Rosa a San Giorgio a Cremano da oggi e fino al 2 marzo compreso. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco, Giorgio Zinno, a seguito di un caso accertato di positività alla variante inglese del Covid all’interno della scuola comunicato da una nota dell’Asl Na 3. Per questo motivo trentuno persone a contatto con l’alunno sono ora in quarantena domiciliare fiduciaria. Per gli alunni è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un nuovoda coronavirus, in veste della, ha costretto ilscolastico Marconi di San Giorgio a Cremano alla chiusura. Le lezioni proseguiranno dunque con la Didattica a Distanza. Lezioni in presenza sospese nel‘Marconi’ dell’istituto comprensivo Massimo Troisi in via Salvator Rosa a San Giorgio a Cremano da oggi e fino al 2 marzo compreso. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco, Giorgio Zinno, a seguito di un caso accertato di positività alladelall’interno dellacomunicato da una nota dell’Asl Na 3. Per questo motivo trentuno persone a contatto con l’alunno sono ora in quarantena domiciliare fiduciaria. Per gli alunni è ...

