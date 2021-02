Can Yaman: l’Attore Turco Reciterà in Che Dio ci aiuti 6! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Can Yaman: il noto attore di DayDreamer comparirà anche in Che Dio ci aiuti 6, ma non è da escludere che il suo non sia un ruolo passeggero. Ecco tutti i dettagli… Ormai Can Yaman è spessissimo in Italia per prendere parte a pubblicità e nuove serie tv. La carriera dell’Attore fa gonfie vele e ai suoi tanti impegni, si aggiunge anche un piccolo ruolo in Che Dio ci aiuti 6. l’Attore Turco comparirà in qualche puntata dell’amatissima fiction di Rai 1. Can Yaman: l’Attore nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6! Can Yaman sta portando avanti tantissimi progetti lavorativi in Italia. Dopo aver trovato anche l’amore con Diletta Leotta, relazione che ormai è stata confermata da molteplici post sui social, ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Can: il noto attore di DayDreamer comparirà anche in Che Dio ci6, ma non è da escludere che il suo non sia un ruolo passeggero. Ecco tutti i dettagli… Ormai Canè spessissimo in Italia per prendere parte a pubblicità e nuove serie tv. La carriera delfa gonfie vele e ai suoi tanti impegni, si aggiunge anche un piccolo ruolo in Che Dio ci6.comparirà in qualche puntata dell’amatissima fiction di Rai 1. Cannell’ultima puntata di Che Dio ci6! Cansta portando avanti tantissimi progetti lavorativi in Italia. Dopo aver trovato anche l’amore con Diletta Leotta, relazione che ormai è stata confermata da molteplici post sui social, ...

MediasetTgcom24 : Can Yaman si allena con la sciabola per diventare Sandokan nelle serie tv #canyaman - IOdonna : Can Yaman guest star di “Che Dio ci aiuti 6”: la conferma su Instagram - MediasetTgcom24 : Il regalo d’amore di Diletta Leotta a Can Yaman? Cassius #dilettaleotta - Benedetta_Spn : @pierspollon di sicuro un tuo messaggio in Veneto fa godere più di qualsiasi pettorale di un Can Yaman qualunque, è… - Sara58089841 : RT @akilezna: CAN YAMAN ?? IN 'CHE DIO CI AIUTI 6'.. -