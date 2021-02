Attacco in Congo, i funerali di Stato di Attanasio e Iacovacci. L’omelia: “Strappati a questo mondo da una violenza feroce” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si sono tenuti questa mattina nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma, i funerali di Stato dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi durante un agguato in Congo. I feretri, avvolti nel tricolore, sono stati portati a spalla dagli uomini del XIII reggimento dei carabinieri, quello di Iacovacci. Le esequie sono state celebrate dal vicario del Papa per la Diocesi di Roma, cardinale Angelo De Donatis. Presenti il premier Mario Draghi, i ministri Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Giancarlo Giorgetti e i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, oltre alle famiglie delle due vittime. Al termine della funzione, le salme di Attanasio e Iacovacci sono partite per fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si sono tenuti questa mattina nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma, ididell’ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio, uccisi durante un agguato in. I feretri, avvolti nel tricolore, sono stati portati a spalla dagli uomini del XIII reggimento dei carabinieri, quello di. Le esequie sono state celebrate dal vicario del Papa per la Diocesi di Roma, cardinale Angelo De Donatis. Presenti il premier Mario Draghi, i ministri Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Giancarlo Giorgetti e i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, oltre alle famiglie delle due vittime. Al termine della funzione, le salme disono partite per fare ...

