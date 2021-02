Atalanta scippata: la reazione del web dopo l’espulsione di Freuler contro il Real Madrid [FOTO] (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Atalanta è stata scippata nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’episodio dell’espulsione di Freuler ha condizionato nettamente la prestazione della squadra di Gasperini che ha perso con il risultato di 0-1 contro il Real Madrid, decisiva la rete di Mendy. I nerazzurri si sono confermati competitivi anche in Champions League, l’Atalanta ha giocato alla pari in inferiorità numerica contro una delle squadre più forti della competizione. L’episodio chiave si è verificato dopo 17 minuti con l’espulsione di Freuler. La reazione del web sull’espulsione di Freuler L’abbaglio dell’arbitro è stato veramente ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’è statanell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’episodio deldiha condizionato nettamente la prestazione della squadra di Gasperini che ha perso con il risultato di 0-1il, decisiva la rete di Mendy. I nerazzurri si sono confermati competitivi anche in Champions League, l’ha giocato alla pari in inferiorità numericauna delle squadre più forti della competizione. L’episodio chiave si è verificato17 minuti condi. Ladel web suldiL’abbaglio dell’arbitro è stato veramente ...

CalcioWeb : Il web si scatena dopo l'espulsione di #Freuler: le reazioni dopo #AtalantaRealMadrid - LucaRigamonti99 : @FabioCasalucci io sui giornali ho letto Atalanta scippata e robe così - AmoBergamo : #Bergamo Arbitro inetto, Dea scippata, ma non è finita (purché si giochi in undici contro undici) - ParmaLiveTweet : L'apertura di Tuttosport: 'Dea scippata!'. Atalanta penalizzata dall'arbitro in Champions - faustomamberti : Atalanta scippata via giornali sportivi italiani. 22 tiri a 2, 68% possesso palla Real -