Your Honor: data, trama e cast della miniserie su Sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Da oggi, 24 febbraio, su Sky e Now Tv è disponibile “Your Honor”, miniserie thriller ad alta tensione in dieci episodi. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo. Il protagonista di “Your Honor” è Michael Desiato (interpretato da Bryan Cranston), un autorevole giudice di New Orleans. Suo figlio, Adam, resta coinvolto in un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Da oggi, 24 febbraio, su Sky e Now Tv è disponibile “”,thriller ad alta tensione in dieci episodi. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo. Il protagonista di “” è Michael Desiato (interpretato da Bryan Cranston), un autorevole giudice di New Orleans. Suo figlio, Adam, resta coinvolto in un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

maplewhite1912 : RT @RollingStoneita: Dopo aver vinto quattro Emmy e un Golden Globe per il ruolo cult di Walter White, l'attore torna alla serialità con un… - RollingStoneita : Dopo aver vinto quattro Emmy e un Golden Globe per il ruolo cult di Walter White, l'attore torna alla serialità con… - iamfredmosby : #staseraintv su @SkyItalia e @NOWTV_It #YourHonor la miniserie che riporta in tv #BryanCranston protagonista dopo… - clikservernet : Your Honor, la recensione: la “tragedia greca” moderna di un giudice che è anche padre - SerenaNannelli : La recensione di #YourHonor la nuova miniserie al via stasera su @skyatlantic -