"Serve qualcuno che coordini il piano vaccinale. Noi abbiamo proposto Guido Bertolaso". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa del partito azzurro sul piano vaccinale anticovid.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Tajani Vaccini: Tajani,FI propone Bertolaso come coordinatore piano "Serve qualcuno che coordini il piano vaccinale. Noi abbiamo proposto Guido Bertolaso". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa del partito azzurro sul piano vaccinale anticovid. .

Berlusconi: 'Serve il giusto processo. Abuso d'ufficio, reato da rivedere. Noi uniti alle Comunali' I tempi da prevedere per gli eventuali vaccini italiani saranno comunque non inferiori a sei mesi. ... prima di tutto Antonio Tajani, con la sua autorevolezza anche internazionale. Non temo nessuna ...

Tajani: "Troppi compiti ad Arcuri, organizzazione dei vaccini a Bertolaso" (Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 "Troppi compiti assegnati al commissario Arcuri, Forza Italia propone di assegnare l'organizzazione dei vaccini a Bertolaso"

I tempi da prevedere per gli eventuali vaccini italiani saranno comunque non inferiori a sei mesi.