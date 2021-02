Vaccini, Bertolaso parte con un nuovo piano: “Dobbiamo correre. Sputnik va approvato presto” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Lombardia, che oggi è circa al 70% delle somministrazioni rispetto alle dosi ricevute, aumenterà la percentuale di iniezioni, riducendo le scorte che si devono tenere per la seconda dose. E’ l’idea di Guido Bertolaso, ai vertici del comitato guida per la campagna vaccinale della Regione. Scorte ridotte per le seconde inoculazioni- spiega- così da favorire la vaccinazione del maggior numero di cittadini della Lombardia. “Non possiamo vaccinare tutti, perché non abbiamo i Vaccini a sufficienza. Ma questo non è un alibi, molti in Italia lo fanno ma noi non ci rifugiamo dietro a questa situazione, stiamo andando ventre a terra, riducendo le scorte che dovremmo tenere per sicurezza, secondo le indicazioni”, afferma in conferenza stampa, come riferisce l’Adnkronos. “Abbatteremo – continua – la percentuale di scorte disponibili, perché pensiamo che si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Lombardia, che oggi è circa al 70% delle somministrazioni rispetto alle dosi ricevute, aumenterà la percentuale di iniezioni, riducendo le scorte che si devono tenere per la seconda dose. E’ l’idea di Guido, ai vertici del comitato guida per la campagna vaccinale della Regione. Scorte ridotte per le seconde inoculazioni- spiega- così da favorire la vaccinazione del maggior numero di cittadini della Lombardia. “Non possiamo vaccinare tutti, perché non abbiamo ia sufficienza. Ma questo non è un alibi, molti in Italia lo fanno ma noi non ci rifugiamo dietro a questa situazione, stiamo andando ventre a terra, riducendo le scorte che dovremmo tenere per sicurezza, secondo le indicazioni”, afferma in conferenza stampa, come riferisce l’Adnkronos. “Abbatteremo – continua – la percentuale di scorte disponibili, perché pensiamo che si ...

