Sulle misure anti-Covid non si fan rivoluzioni. "Guardia alta" nel prossimo Dpcm (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non cambia la divisione in zone di rischio, che verrà rafforzata sul solco di quel che ha già previsto il decreto varato a inizio settimana, e verrà implementata la possibilità di creare zone rosse limitatamente a quei territori nei quali la curva epidemiologica, la situazione degli ospedali e l'insorgere delle varianti desteranno allarme. Il governo di Mario Draghi non si appresta a rivoluzionare le modalità di gestione dell'emergenza Covid, almeno quelle faticosamente stabilite negli ultimi mesi del mandato di Giuseppe Conte. Anzi, il fronte aperturista rischia di rimanere deluso, e i criteri per lo scivolamento da giallo ad arancione e da arancione a rosso potrebbero essere ulteriormente modificati sulla linea della prudenza. Roberto Speranza si è presentato alle Camere con linee di indirizzo delle prossime settimane che possono essere sintetizzate ...

