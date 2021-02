Spotify: "Se aumentiamo i prezzi, gli utenti tornano alla pirateria" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo ha detto il consulente legale di Spotify durante un'audizione al parlamento britannico. Nel Regno Unito si sta valutando se piattaforme come Spotify, Apple Music e Amazon Music pagano abbastanza cantanti e band musicali.... Leggi su dday (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo ha detto il consulente legale didurante un'audizione al parlamento britannico. Nel Regno Unito si sta valutando se piattaforme come, Apple Music e Amazon Music pagano abbastanza cantanti e band musicali....

