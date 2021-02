Simona Izzo: "Sono delusa da Pd di Zinga... E sono sorpresa da Berlusconi" - (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Claudio Rinaldi Intervista alla regista romana: dal ruolo delle donne nella società alla pandemia, passando per Roma e per il suo lungo matrimonio con Ricky Tognazzi Si può essere moglie, madre, nonna, gemella e anche professionista di successo. Tutto insieme, se ti chiami Simona Izzo è possibile. La regista e sceneggiatrice, nonché attrice e doppiatrice, è l’esempio perfetto di una donna che ce l’ha fatta. È riuscita nell’impresa di barcamenarsi tra un matrimonio che dura da 35 anni con Ricky Tognazzi, una famiglia allargata (“Mio marito la chiama la minoranza etnica”) e un lavoro che le ha regalato e continua a regalarle grandi soddisfazioni. “Nella mia vita ho sempre lottato e sono riuscita a raggiungere i miei obiettivi. Mi rendo conto però di come le donne ancora oggi in Italia facciano molta ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Claudio Rinaldi Intervista alla regista romana: dal ruolo delle donne nella società alla pandemia, passando per Roma e per il suo lungo matrimonio con Ricky Tognazzi Si può essere moglie, madre, nonna, gemella e anche professionista di successo. Tutto insieme, se ti chiamiè possibile. La regista e sceneggiatrice, nonché attrice e doppiatrice, è l’esempio perfetto di una donna che ce l’ha fatta. È riuscita nell’impresa di barcamenarsi tra un matrimonio che dura da 35 anni con Ricky Tognazzi, una famiglia allargata (“Mio marito la chiama la minoranza etnica”) e un lavoro che le ha regalato e continua a regalarle grandi soddisfazioni. “Nella mia vita ho sempre lottato eriuscita a raggiungere i miei obiettivi. Mi rendo conto però di come le donne ancora oggi in Italia facciano molta ...

