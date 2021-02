Riforma fiscale | il primo scoglio sono gli esperti | un puzzle da comporre scansando imputati | truffatori ed esperti di evasione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Mettere mano alladell’Irpef potrebbe risultare un’impresa titanica persino per Mario Draghi. Non tanto per la difficoltà di mettere a punto un diverso meccanismo di tassazione, quanto piuttosto per quella dil’evocata commissione diche proponga lei stessa unacomplessiva “dell’Irpef con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il caricoe preservando la progressività”, come ha spiegato lo stesso Draghi nel suo discorso per la fiducia in Senato sottolineando come “le esperienze di altri paesi insegnano che le riforme della tassazione dovrebbero essere affidate a, che conoscono bene cosa può accadere se si cambia un’imposta”. Il problema però ...