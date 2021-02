Rep. Congo: ambasciatore a P.Chigi/Rpt (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - L'ambasciatore della Repubblica democratica del Congo a Roma, **Fidele Khakessa Samassi**, è arrivato attorno alle 11 a Palazzo Chigi per incontrare **Luigi Mattiolo, consigliere diplomatico** del presidente del Consiglio Mario Draghi. Con l'ambasciatore, era presente Patrick Mpoyi Luabeya, inviato speciale del Presidente della Repubblica democratica del Congo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - L'della Repubblica democratica dela Roma, **Fidele Khakessa Samassi**, è arrivato attorno alle 11 a Palazzoper incontrare **Luigi Mattiolo, consigliere diplomatico** del presidente del Consiglio Mario Draghi. Con l', era presente Patrick Mpoyi Luabeya, inviato speciale del Presidente della Repubblica democratica del

