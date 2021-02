PixelJunk Raiders è il roguelite in esclusiva per Stadia | ecco il trailer

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), pur ormai senza titoli first party, continua la sua corsa edarrivare ildel prossimo titolo in: il. Nonostante la bagarre relativa ai titoli sviluppati internamente e infine cassati, Googleha ancora intenzione di restare sul mercato e tener fede alle promesse rivolte ai suoi acquirenti e sottoscrittori. Per questo, alla libreria della piattaforma si unirà, il prossimo primo marzo, anche, l'ultima creazione dello Studio Q-Games. Nel gioco, unin terza persona, il pianeta Tantal è sotto attacco alieno: gli invasori stanno attentando alla forza vitale stessa degli autoctoni e starà al giocatore respingere la ...

Ultime Notizie dalla rete

