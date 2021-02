Ornella Muti, Carolina Facchinetti ricorda il compagno a un anno dalla morte (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Carolina Facchinetti, figlia di Ornella Muti, ha ricordato il compagno Andrea Longhi, a un anno dalla morte con un toccante messaggio sul suo profilo Instagram. Il 24 febbraio 2020 Andrea Longhi se ne andava, lasciando Carolina e due figli, portato via dal cancro. La figlia di Ornella Muti ha condiviso sulla sua pagina Instagram la foto delle loro mani che si stringevano per l’ultima volta e ha scritto: “Un anno fa preparavo la colazione ai bambini, ti hanno baciato e sono andati a scuola. Un anno fa tutto era difficile.. o almeno così pensavo. Nn sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta che ti tenevo la mano e non so nemmeno se ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 febbraio 2021), figlia di, hato ilAndrea Longhi, a uncon un toccante messaggio sul suo profilo Instagram. Il 24 febbraio 2020 Andrea Longhi se ne andava, lasciandoe due figli, portato via dal cancro. La figlia diha condiviso sulla sua pagina Instagram la foto delle loro mani che si stringevano per l’ultima volta e ha scritto: “Unfa preparavo la colazione ai bambini, ti hbaciato e sono andati a scuola. Unfa tutto era difficile.. o almeno così pensavo. Nn sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta che ti tenevo la mano e non so nemmeno se ...

brunettasalvar1 : @cultve @LuigiBrugnaro @radiocafoscari @IveserVenezia @aittam80 'Ritratto di borghesia in nero' di Tonino Cervi, fi… - 24Trends_Italia : 1. Catricalà - 100M+ 2. Live-Non è la D'Urso - 20M+ 3. Roberto Vecchioni - 20M+ 4. San Marino - 5M+ 5. Milan-Stella… - Lupi60 : 'Stasera a casa di Alice' di Verdone, tra Ornella Muti e Vasco Rossi - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #ornella muti paga a rate - il_piccolo : L’icona del cinema italiano è stata condannata per tentata truffa a sei mesi di reclusione per il caso della buca a… -