Nonviolenza e creatività | la resistenza degli studenti turchi viaggia su Clubhouse

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Avere sotto il diretto controllo l’istruzione è necessario al presidente turco Erdo?an per forgiare la “Nuovaa”, ponendo al centro della società l’identità islamica con istituzioni che lavorino per rendere il paese una superpotenza economico-commerciale e tecnologica, degna erede di un impero che si estendeva dal Medio Oriente fino ai Balcani, al Mediterraneo e all’Africa, pilastro, questo, ideologico dell’estrema destra turca e di quella panturanica. Secondo la nuova ideologia ufficiale del leader turco, il processo di modernizzazione e di secolarizzazione messo in atto con consistenti innesti di cultura e di valori occidentali, operato in particolare dalla rivoluzione di Atatürk, è stato un tradimento storico contro l’identità musulmana della nazione. E dunque il presidente vuole creare un sistema istituzionale senza vincoli e intralci in grado così di ...