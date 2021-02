Nasce ' Smart but strong' | primo ' sindacato' per smartworker

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Labitalia) - Doveva accadere, era solo questione di tempo. Cosi, dopo la fondazione in Silicon Valley deldi Google, a distanza di poche settimane anche in Italia centinaia di colletti bianchi hanno dato vita ad un nuovoa difesa dello <>Smart> working. È nato cosi '<>Smart> but', ildegli home workers in Italia. Nell'era delle startup, con la diffusione dei lavori digitali oggi svolti prevalentemente da remoto a causa della pandemia, l'affermarsi di nuove forme sindacali più in linea con i tempi moderni diventa una naturale conseguenza. Tutto è partito da un gruppo di impiegati milanesi che nel 2020 hanno sperimentato l'home ...

Doveva accadere, era solo questione di tempo. Cosi, dopo la fondazione in Silicon Valley del primo sindacato di Google, a distanza di poche settimane anche in Italia centinaia di colletti bianchi hann ...Milano, 24 febbraio 2021 - Smartworker di tutta Italia, unitevi. È nato "Smart but strong", il primo sindacato degli home worker in Italia. Con la diffusione dei lavori digitali svolti in buona parte ...