Nasce RaiPlay Sound, nuova piattaforma multidevice Rai dedicata all'audio digitale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Diventare player di riferimento del mercato digital anche nel segmento audio: è con questo obiettivo che Rai, dopo il successo ottenuto con RaiPlay, annuncia il lancio in primavera della nuova piattaforma RaiPlay Sound, che offrirà contenuti originali audio disponibili in streaming e per l'ascolto offline, oltre che il live streaming e l'ascolto on demand di tutte...

