Napoli, 16 arresti oggi: fanghi sversati in mare da impianti di depurazione, indagati anche poliziotti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) fanghi sversati in mare da due impianti di depurazione. Siamo nel 2018, quando due coordinatori degli impianti vengono intercettati mentre commentano un episodio di sversamento abusivo: «No,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 24 febbraio 2021)inda duedi. Siamo nel 2018, quando due coordinatori deglivengono intercettati mentre commentano un episodio di sversamento abusivo: «No,...

micillom5s : Operazione “Gold Business”: #Rifiuti tossici sotterrati in terreni per l’agricoltura: 14 arresti tra #Salerno,… - micillom5s : Ancora operazioni a difesa dei nostri territori: 16 arresti per #inquinamento ambientale e altri #reati tra #Napoli… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Riciclaggio e corruzione, 16 arresti nel Napoletano - jacopogiliberto : RT @wganapini: #Napoli,20 arresti nella notte: sgominati tre cartelli del #narcotraffico con base a Secondigliano e Scampia - Il https://t.… - zazoomblog : Napoli corruzione riciclaggio e inquinamento ambientale: 16 arresti - #Napoli #corruzione #riciclaggio -