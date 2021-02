Multinazionali e fisco, i ministri Ue verso il via libera all’obbligo di dichiarare pubblicamente dove fanno i profitti e dove pagano le tasse (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oltre 80 miliardi di dollari sono persi ogni anno nel Vecchio continente a causa dell’elusione fiscale delle Multinazionali, secondo i dati del rapporto 2020 di Tax Justice Network. Ma il prossimo 25 febbraio, grazie all’impegno della presidenza portoghese, potrebbe realizzarsi una rivoluzione la cui prospettiva da anni fa tremare mezza Europa: l’approvazione del country-by-country reporting pubblico, cioè l’obbligo per le Multinazionali di rendicontare pubblicamente, e non solo a beneficio delle autorità, le proprie attività Paese per Paese. Con il dettaglio su dove realizzano i profitti e dove pagano le tasse. Le ambiguità dell’Austria – A partire da gennaio il Portogallo è subentrato alla Germania nella presidenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oltre 80 miliardi di dollari sono persi ogni anno nel Vecchio continente a causa dell’elusione fiscale delle, secondo i dati del rapporto 2020 di Tax Justice Network. Ma il prossimo 25 febbraio, grazie all’impegno della presidenza portoghese, potrebbe realizzarsi una rivoluzione la cui prospettiva da anni fa tremare mezza Europa: l’approvazione del country-by-country reporting pubblico, cioè l’obbligo per ledi rendicontare, e non solo a beneficio delle autorità, le proprie attività Paese per Paese. Con il dettaglio surealizzano ile. Le ambiguità dell’Austria – A partire da gennaio il Portogallo è subentrato alla Germania nella presidenza ...

