Moviola Lazio - Bayern Monaco | su Milinkovic era rigore netto

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non fa una bella ­gura l'israeliano Orel Grinfeld (voto: 5), proprio sotto gli occhi del designatore dell'Uefa, Roberto Rosetti . Trentanove anni, 9 partite in Champions League , non ha visto un ...

È rigore, e non ci possono essere dubbi, il contatto fra la gamba destra di Boateng e la sinistra di Milinkovic al 18' del primo tempo: il giocatore biancoceleste fa passare il pallone a sinistra, cer ...Allo Stadio Olimpico Lazio-Bayern Monaco, match valido per l'andata degli ottavi di Champions League, termina 4-1 a favore dei bavaresi. Brutta prestazione della squadra biancoceleste ...