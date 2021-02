Miwa Energia | arriva il sostituto di Iannicelli | ecco Nando Smorra

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Era nell’aria, in seguito al forfait di Peppe, e l’annuncio è finalmente ufficiale.all’ombra della Dormiente il play/guardia, giocatore con esperienza pluriennale in Serie B che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia della Geko PSA Sant’Antimo.inizia la sua carriera con la Partenope e conosce il Sannio già nel lontano 2009 quando ha indossato la casacca di Airola per ben tre anni, intervallati da una stagione a Torre del Greco. Nel 2015 inizia l’avventura in Serie B ad Isernia dove giocherà per ben 5 anni oltre 1 anno ancora in terra molisana ma in quel di Venafro. In particolare,è stato implacabile nella stagione 2017/2018 quando in 30 presenze con il Globo Isernia mette a tabellino ben 396 ...