Misinto | in ricordo di Fily | 60mila euro alla ricerca contro i tumori

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel terzo anniversario della morte di Filippo Finocchio, scomparso a soli 15 anni per un tumore, l’associazione Insieme per, nata per mantenere il suocon iniziative di solidarietà, ha consegnato un assegno diall’Istituto deidi Milano. “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.