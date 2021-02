Massimo Bugani | Giuseppe Conte leader 5s sarebbe rispettato

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono stati colpiti amici “che hanno dato l’anima per il M5S. Se qualcuno ha pilotato l’operazione “governo di tutti” con forzature incredibili, come quel quesito ridicolo su Rousseau, deve avere rispetto per chi al pensiero di governare con Berlusconi e Salvini si sente male”. Lo dice in un’intervista a La Repubblica il capogruppo del M5S a Bologna e capo dello staff di Virginia Raggi. Da più di un anno nel Movimento “aspettiamo una nuova guida e una nuova struttura. A breve capiremo se ci sarà una svolta per iniziare a risalire o se si continuerà a scavare” spiega. In base a questodeciderà se restare nel M5s o lasciarlo. Più del rischio della scissione c’è “quello dell’evaporazione. Già oggi nel cuore di molti italiani non esistiamo più”. Molti di quelli che oggi chiedono un ruolo apicale per ...