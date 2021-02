LIVE Italia-Israele 7-0 calcio femminile in DIRETTA: azzurre scatenate al Franchi! Qualificazione agli Europei 2022 in ghiaccio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45+1? ROSUCCI GOLLL!!! Destro centrale della centrocampista dell’Italia a spiazzare Rubin. Finisce dunque il primo tempo sul 7-0 con l’Italia che ha messo in ghiaccio il match e la Qualificazione agli Europei 2022. Troppa la differenza tra la Nazionale e la compagine israeliana. 45? calcio DI RIGORE PER L’Italia! Giugliano stesa in area, dopo una splendida giocata. 44? SALVAI!!!! GOLLLL!!!! azzurre micidiali su queste palle inattive, sempre il difensore dell’Italia di testa a siglare il gol, con David che nel tentativo di salvare la sua porta, non vanifica la realizzazione. 43? Nuovo corner per l’Italia che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45+1? ROSUCCI GOLLL!!! Destro centrale della centrocampista dell’a spiazzare Rubin. Finisce dunque il primo tempo sul 7-0 con l’che ha messo inil match e la. Troppa la differenza tra la Nazionale e la compagine israeliana. 45?DI RIGORE PER L’! Giugliano stesa in area, dopo una splendida giocata. 44? SALVAI!!!! GOLLLL!!!!micidiali su queste palle inattive, sempre il difensore dell’di testa a siglare il gol, con David che nel tentativo di salvare la sua porta, non vanifica la realizzazione. 43? Nuovo corner per l’che ...

