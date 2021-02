Lione, Aulas ci crede: “Vincere la Ligue 1? Sarebbe divertente battere i più ricchi. E su Garcia…” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) 26 partite giocate in campionato, 55 punti ottenuti dal Lione. Tre in meno del Lille capolista, uno più del Psg campione in carica. Jean-Michel Aulas, fa più di un pensierino per il successo finale della Ligue 1. In una lunga intervista concessa a L'Equipe, il presidente del club francese ha avuto modo di soffermarsi sul campionato ma anche sulle vicende legate al futuro del club e dell'allenatore.Parla Aulascaption id="attachment 948505" align="alignnone" width="690" Aulas (getty images)/caption"Il Lille è gestito da un fondo di avvoltoi (Eliott Management Corporation ndr)", ha detto senza mezzi misure Aulas. "Il Psg, lo sappiamo, è comandato dal Qatar e il Monaco da investitori russi. Tutti spendono molto di più di noi. Sarebbe divertente, da ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) 26 partite giocate in campionato, 55 punti ottenuti dal. Tre in meno del Lille capolista, uno più del Psg campione in carica. Jean-Michel, fa più di un pensierino per il successo finale della1. In una lunga intervista concessa a L'Equipe, il presidente del club francese ha avuto modo di soffermarsi sul campionato ma anche sulle vicende legate al futuro del club e dell'allenatore.Parlacaption id="attachment 948505" align="alignnone" width="690"(getty images)/caption"Il Lille è gestito da un fondo di avvoltoi (Eliott Management Corporation ndr)", ha detto senza mezzi misure. "Il Psg, lo sappiamo, è comandato dal Qatar e il Monaco da investitori russi. Tutti spendono molto di più di noi., da ...

