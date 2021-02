Lazio, anche gli sfottò possono aiutare a ripartire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una disfatta, che brucia enormemente. La Lazio ha aspettato la partita di ieri 20 anni. Era infatti dal 2001 che i biancocelesti non arrivavano agli ottavi di Champions League. Ieri, prima della ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una disfatta, che brucia enormemente. Laha aspettato la partita di ieri 20 anni. Era infatti dal 2001 che i biancocelesti non arrivavano agli ottavi di Champions League. Ieri, prima della ...

CB_Ignoranza : Lazio 1-4 Bayern, 75esimo: Calcio d’angolo per la Lazio con Neuer che si accorge che Lewandowski è rimasto in attac… - ZZiliani : Se la #Roma ha avuto lo 0-3 per un errore d’inserimento di #Diawara nella lista giocatori, sarà 0-3 anche per la… - nzingaretti : L'Italia è arrivata su #Marte e con lei anche la forza dell’industria aerospaziale che ha il suo cuore nel Lazio. U… - CalcioUn : RT @Alex_Piace: ??La sconfitta di ieri sera serva per ripartire, per programmare, per cambiare quello che non va. Nei giocatori certo ma a… - UomoRango : @kaiserklose881 in 121 anni hai avuto probabilmente solo 2/3 Lazio più forti di questa. Il tifoso è giusto che vogl… -